«Die Ostertage sind extrem wetterabhängig»

Im Winter zieht das Engadin Touristen aus aller Welt an. Doch mit den wärmeren Temperaturen stehen auch hier Veränderungen an, die nicht nur durch das Erwachen der Natur geprägt sind. In einigen Skigebieten werden nach Ostern die Sessel in den Keller gestellt.