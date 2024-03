Petrus orchestrierte die WM-Hauptprobe

Wetterglück am Freitag und Samstag, Wetterpech am Sonntag: Der FIS Freeski Weltcup am Corvatsch ist Geschichte. Beste Freeskierin der Saison ist Mathilde Gremaud. Tess Ledeux (FRA) und Andri Ragettli (SUI) setzten ihre Siegesserie am Corvatsch fort und gewannen das Slopestyle-Weltcup-Finale 2023/24.