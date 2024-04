Knapp 100 Athletinnen und Athleten haben sich für den ersten Perl Sprint in Sils angemeldet. Unter dem Patronat von Pro Nordic, die den Anlass finanziell unterstützten, wurde dem zahlreichen erschienen Publikum Langlaufsport vom Feinsten geboten. Im Rahmen des Perls Saisonabschlussfestes bildete der Sprint den Auftakt des sportlichen Geschehens in Sils. Und es war ein Wettkampf auf hohem Niveau. Die Siegprämie von 700 Franken sicherte sich bei den Damen Noémie Charrère, von Engadin Nordic, vor Fabienne Alder aus Pontresina und Nadia Steiger vom Skiclub Horw. Bei den Herren war Maurin Egger vom Skiclub Piz Ot Samedan eine Klasse für sich. Keiner konnte dem Samedner das Wasser reichen. Er dominierte die Vorläufe klar und gewann auch das Finale vor Silvan Durrer von Pro Nordic und Niclas Steiger, der für das Team Engadin Nordic am Start war. Bei den Jüngsten stand Lara-Sophie Ackermann ganz oben auf dem Podest, gefolgt von Julia Käslin auf Platz zwei und Elisa Käslin auf Platz drei. Alle drei starteten für den Skiclub Bernina Pontresina. Bei den Knaben in der jüngsten Kategorie durfte sich Valerio Marti vom Skiclub Piz Ot Samedan Samedan feiern lassen. Auf den weiteren Plätzen folgten Leandro Giston aus Samedan und Dario Pedroni vom Skiclub Maloja. Am Samstag 6. April geht das Festival weiter mit einem Abfahrtsprint im Skigebiet Corvatsch, welches auch zur Wertung des Swisscup zählt.