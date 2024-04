Gesamtsieg für Wiederkehr und Salvetti

Am letzten Samstag fand in Laax das letzte Rennen des BSV (Bündner Skiverband) Cups JO Alpin – die Bündner Meisterschaft im Riesensla­lom – statt. In Laax massen sich die besten Bündner Skirennfahrerinnen in den Kategorien U14 und U16. Aus dem Engadin klassierten sich Kira Wiederkehr (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz) und Igor Salvetti (Silvaplana-Champfèr) in der U16- Kategorie als 4.