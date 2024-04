Bereits in der 5. Minute setzte Arjan Verhagen mit einer perfekten Flanke Maximilian Braun in Szene, der den Ball eiskalt unter die Latte zum 1:0 für die Gäste versenkte. Diese Führung spornte Celerina weiter an, das Spiel zu kontrollieren und ...

Spezial-Angebot Abonnieren Sie jetzt die «Engadiner Post/Posta Ladina» und profitieren Sie aktuell von unserem Spezialangebot: Lösen Sie ein Jahresabonnement und wir schenken Ihnen ein Einkaufsgutschein von Migros im Wert von Fr. 40.– Angebot gültig bis 01.06.2024. jetzt Abonnieren Unsere Abos Anmelden