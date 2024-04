Eröffnet wurde das Konzert von den Kindern des Grundkurses mit der Kindersymphonie von Mozart. Es folgten weitere Darbietungen auf dem Klavier, der Querflöte, der Trompete und, wie es sich für ein solches Konzert gehört, natürlich auch auf der Geige. Die Darbietungen der Kinder begeisterten das zahlreich erschienene Publikum und die jungen Musikerinnen und Musiker ernteten den verdienten Applaus. Bereits am kommenden Donnerstag, 25. April, wird die Konzertreihe in Silvaplana in der Aula der Schule fortgesetzt und am Donnerstag, 2. Mai, findet das diesjährige Programm in Zuoz in der sela culturela seinen Abschluss.



Alle informationen finden sie unter: www.musikschule-Oberengadin.ch