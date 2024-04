Sils, ein Augenschein vor Ort. Nicht weit entfernt vom Kreisel in Sils Föglias könnte dereinst das Tunnelportal zu stehen kommen. Könnte, denn das Projekt wird seit rund 15 Jahren diskutiert, beraten, geplant und umgeplant. Besonders intensiv und emotional wird dann über das Projekt diskutiert, wenn diese existentiell wichtige Verbindungsstrasse zwischen dem Oberengadin, Bergell und Italien wieder einmal gesperrt werden muss. Sei es wegen Lawinengefahr oder wegen eines Felssturzes. Wie vor gut 30 Tagen, als ein rund 100 Kubikmeter grosser Felsbrocken auf die Strasse stürzte und nur mit viel Glück niemand zu Schaden kam. Aber wie lange wird dieses Glück der Bevölkerung noch hold sein? Was kann kurzfristig verbessert werden, damit solche gefährlichen Situationen zu­künf­­tig vermieden werden können? Und vor allem, wann wird das angedachte Tunnelprojekt umgesetzt? Die EP/PL hat kürzlich zu einem klärenden Gespräch unter Beteiligten eingeladen. Aus Chur waren anwesend: Regierungsrätin Carmelia Maissen, Roger Stäubli, Chef Strassenbau beim kantonalen Tiefbauamt, und Urban Maissen, Vorsteher des Amtes für Wald und Naturgefahren. Im Weiteren nahmen die Gemeindepräsidentin von Sils, Barbara Aeschbacher, am Gespräch teil wie auch die beiden Oberengadiner Grossräte Markus Berweger, Koordinator der grossrätlichen Gruppe Verkehr Oberengadin, sowie Stefan Metzger, Präsident der SVP Oberengadin.





Klare Forderungen an die Regierung

Die Malojastrasse zwischen Silvaplana und der Landesgrenze bei Castasegna ist eine der wichtigsten Verkehrsadern im Oberengadin. Die Wirtschaft, vor allem die Hotellerie, das Baugewerbe und die Bergbahnen sind auf die bis zu 5000 Grenzgänger angewiesen. Wenn diese wegen Strassensperrungen nicht zur Arbeit kommen, sind die finanziellen Einbussen gross, sehr gross. Markus Berweger schätzt den wirtschaftlichen Verlust eines einzigen gesperrten Tages in der Hochsaison auf bis zu eine Million Franken. Wenn die Malojastrasse wegen Steinschlags gesperrt werden muss, führt dies in der Bevölkerung nicht alleine aus wirtschaftlichen Überlegun­gen zu Unmut, sondern vor allem der allgemeinen Sicherheit wegen.





Die Angst fährt immer mit

Viele, welche diesen Strassenabschnitt täglich benutzen müssen, um zu ihrem Arbeitsplatz oder abends wieder nach Hause zu gelangen, haben Angst. Laut einer Umfrage der EP/PL haben 65 Prozent der Befragten tatsächlich Angst, diese Strecke täglich befahren zu müssen. Und auch die SVP Oberengadin fand kürzlich in einem Leserbrief deutliche Worte in Richtung Chur. «Die Regierung muss in der kommenden Aprilsession eine verbindliche Aussage zum Strassenbauprogramm machen», schrieb Stefan Metzger. Ein Tunnelprojekt mit einer Länge von 2,2 Kilometern wurde von der Regierung in der EP/PL-Ausgabe vom 19. März 2021 vorgestellt. Die Frage bleibt, was aus diesem Projekt geworden ist, wo die Projektierung heute steht und wann mit der Durchfahrt des ersten Fahrzeuges durch den Tunnel gerechnet werden kann. Aber auch die Frage nach Sofortmassnahmen, welche bis dahin ergriffen werden können, beschäftigt die Menschen. Daran ändert auch das nun eben eingeleitete und am vergangenen Donnerstag, 18. April, kommunizierte Richtplanverfahren der Regierung für das Silser Tunnel- und Strassenbauprojekt wie auch für die Umfahrungen von Sta. Maria und Susch nicht viel.





Das grosse Interview mit den Beteiligten erscheint am Samstag, den 20. April in der Engadiner Post.