Die Preisträgerin genoss die Preisverleihung und ihre Lesung sichtlich. Kein Wunder, hatte sie doch sozusagen ein Heimspiel und viele Bekannte und Freunde gaben der Autorin die Ehre. Jessica Zuan ist in La Punt und Sils Maria aufgewachsen und lebt heute mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Barcelona. Den mit 10’000 Franken dotierten Bündner Literaturpreis 2024 erhält Jessica Zuan für ihren Lyrikband «Launa da pavagls», erschienen in Puter, dem Oberengadiner Idiom 2023 bei der Chasa Editura Chur.