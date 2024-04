Serletta: Initianten wollen neue Volksabstimmung

In der Frage, ob in St. Moritz erneut über die Nutzungsplanung Serletta abgestimmt wird, dürfte schon bald Klarheit herrschen. Das Geschäft soll bald dem Rat unterbreitet werden. Ein von den Initianten in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten kommt zum Schluss, dass die Initiative materiell gültig ist.