Die Kritik des Rates richtete sich sowohl an die operative wie auch die strategische Führung des Spitals. Also an das Managment, den Verwaltungs- und den Stiftungsrat. Bemängelt wurde, dass die Unterlagen für die Sitzung viel zu spät eingetroffen seien, um sich vorbereiten zu können. Zudem seien die erhaltenen Dokumente komplett ungenügend. Wichtige Dokumente wie beispielsweise eine Liquiditätsplanung für das Rechnungsjahr 2024/25 würden fehlen.

Ebenfalls wurde der Spitalführung vorgeworfen, dass sie Druck auf die Gemeinden ausübe, die Defizitgarantie von fünf Millionen Franken rasch zu sprechen. Es genüge nicht, einfach auf die allgemeine Finanzproblematik der Schweizer Spitäer hinzuweisen und sich selbst nicht kritisch zu hinterfragen.

Das Nicht-Eintreten sei nicht dahingehend zu verstehen, dass man an der Notwendigkeit des Spital zweifle. Im Gegenteil, dieses brauche es zwingend. Auch wurde gesagt, dass der Nachtragskredit wohl letztendlich auch gesprochen werde, einfach mit detaillierteren Unterlagen.

Der Vorschlag, trotzdem auf das Geschäft einzutreten und dann in einem Monat eine zweite Lesung zu machen, blieb chancenlos. Der Rat entschied mit 8:2 Stimmen bei 2 Enthaltungen nicht auf das Geschäft einzutreten. Der Nicht-Eintretensentscheid wurde von den geschlossenen Fraktionen der FDP und der Next Generation unterstützt.

Die Spitalführung wird nun in einem Monat bei der nächsten Sitzung des Gemeinderates wieder antraben müssen. Was dieser Entscheid für die anderen Gemeinden bedeutet, welche dieses Geschäft ebenfalls traktandiert haben, ist noch nicht bekannt.



Autor und Foto: Reto Stifel