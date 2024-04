Die Oper soll nicht einfach ins Engadin «importiert», sondern vor Ort möglichst mit «Engadinern für Engadiner» produziert und im ganzen Tal, auch in den italienischen Südtälern verbreitet werden. Die als elitär verschriene Kunstform Oper soll der Engadiner Bevölkerung in geeigneter Form nähergebracht werden. So wurden bisher drei Opernfestivals im Engadin und in den Südtälern erfolgreich durchgeführt. Im Jahr 2021 mit Rossinis erster Oper «La cambiale di matrimonio», erstmals in rätoromanischer Sprache, und im Jahr 2023 mit Ermanno Wolf-Ferraris «Il segreto di Susanna» in einer Engadiner Romanischfassung für eine Tournee vom Bergell nach Scuol, unter anderem mit einer Freilichtaufführung im Taiswald Pontresina. Im September 2022 fanden zwei grosse Opernchorkonzerte mit dem Cor Opera Engiadina/Cantalopera und der gross besetzten Kammerphilharmonie Graubünden in Pontresina und Scuol/Ftan statt.





Die Opera Engiadina plant für die kommende Saison erstmals eine Puccini-Oper zum 100. Todestag des Komponisten. Die einzige komische Oper von Giacomo Puccini, Gianni Schicchi, wird für diese Produktion nach Poschiavo verlegt und ergänzt die Opera Engiadina mit einer Gerichtsszene aus Samedan, «il tribunel». Ein Jubiläumsauftrag für Manfred Ferrari, der den Text schrieb und auch Regie führt, und Robert Grossmann, der für die Musik verantwortlich zeichnet. Elf Solisten, darunter die Engadiner, Sara-Bigna Janett und Lorenzo Polin werden von der Kammerphilharmonie Graubünden unter der Leitung von Claudio Danuser begleitet. Die vier Aufführungen finden am 15. und 16. Juni in Sils, am 3. Oktober in Chur und am 6. Oktober in Pontresina statt.





Der Opera Engiadina ist es ein Anliegen, die Oper einem breiteren Publikum, insbesondere Kindern und Jugendlichen näherzubringen. Zu diesem Zweck plant sie vor der zweiten Aufführung von «Schicchi» am 16. Juni im Waldhaus Sils ein Familienkonzert und am 24. August auf der Plazza Rondo in Pontresina ein Opern-Volksfest «Festa populera d'opera».





Im Taiswald Pontresina wird am 8. August im Rahmen der Waldkonzerte der Camerata Pontresina die letztjährige Produktion «Las secretezzas da Susanna» nochmals aufgeführt. Am 27. und 28. September folgen zwei Veran­stal­tungen zum Thema «Richard Strauss im Hotel Saratz».





Medienmitteilung Opera Engiadina