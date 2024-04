Die Berufsmesse Faszination Automoberufe (fab) stand ganz im Zeichen des Ausprobierens. Selber Hand anlegen war gefragt und von den Organisatoren erwünscht. So waren die zwölf Posten, die in den Hallen des Engadin Airports besucht werden konnten und mit einer Sammelkarte, die gleichzeitig als Wettbewerbskarte diente, auf die jungen Besucherinnen und Besucher zugeschnitten. Zum Teil mussten längere Wartezeiten in Kauf genommen werden, bis endlich das eigene Fahrzeugmodell lackiert, kleine Dellen in der Motorhaube ausgebessert, ein Zahnriemen am Motor ersetzt oder ein Radwechsel an einem Fahrzeug vorgenommen werden konnte, alles unter fachkundiger Aufsicht der Profis. Aber auch für die Eltern und alle Fahrzeugliebhaber hat sich der Besuch in Samedan gelohnt, denn so mancher "Fahrzeugtraum" konnte bestaunt werden. Vom Oldtimer über Bergungs-, Pisten- und Baumaschinen bis hin zum technisch hochstehenden Elektrofahrzeug war alles zu bestaunen, was von einem Motor in Bewegung gesetzt wird. Ein gelungener Tag mit dem Prädikat: Probieren geht über Studieren.