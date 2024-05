Die Elektro Bernina AG ist seit 1997 erfolgreich im regionalen Markt tätig und bietet vorwiegend klassische elektrotechnische Dienstleistungen an. «Im Rahmen der Nachfolgeregelung geht das Unternehmen an die Burkhalter Holding AG», wie es in der Medienmitteilung heisst. Die Elektro Bernina AG wird rückwirkend per 1. April mit der bereits zur Burkhalter Gruppe gehörenden Triulzi AG mit Sitz in St. Moritz fusioniert. Die beiden Standorte werden als Zweigniederlassungen der Triulzi AG weitergeführt, alle zehn Mitarbeitenden werden übernommen.



Medienmitteilung Burkhalter Holding AG