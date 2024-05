Cun far lavurs cun ün tarader es gnüda donnagiada in marcurdi davomezdi üna lingia cun ammoniac chi vain dovrà per sfraidir la plazza da glatsch da l’areal da sport da Trü a Scuol. Ils respunsabels han in seguit subit pudü serar ils ventils. ...

