St. Moritz ist vom Schweizer Botschafter in Kroatien Urs Hammer als Partnerort eingeladen worden. Gemeindepräsident Christian Jott Jenny vertrat beim Anlass in Personalunion die politische Gemeinde und den St. Moritzer Tourismus. Er hielt in der Kulturmetropole Split eine Ansprache über die Wichtigkeit der Kultur im Tourismus und brachte als Geschenk ein Konzert der Formation Pirmin Huber Swiss Folk in Zusammenarbeit mit dem Festival da Jazz mit. Zudem wurde St. Moritz vor dem Rathaus im Zentrum von Split als Tourismusdestination optisch und inhaltlich präsentiert.



Neben den Festivitäten fanden verschiedene offizielle Treffen mit Botschafter Urs Hammer, dem Bürgermeister von Split Ivica Puljak und anderen Amtsträgern statt. Auf der Traktandenliste standen dabei Themen wie der Arbeitskräftemangel im Tourismus und das hohe Preisniveau, das das Wohnen für Einheimische in beiden Tourismusdestinationen zur Herausforderung macht. Split und St. Moritz haben verschiedene Dinge gemeinsam: Beide Destinationen stellen Kultur und Sport ins Zentrum ihrer Aktivitäten, beide besitzen ein Jazzfestival und haben einen Stadtheiligen, wobei der Spliter St. Domnius fester Bestandteil des Festprogramms rund um die Soirée Suisse war. Last but not least haben die zwei Orte erste Gespräche über eine mögliche Städtepartnerschaft geführt.