Keine EP/PL an Auffahrt

Am heutigen Auffahrtsdonnerstag erscheint keine Engadiner Post / Posta Ladina. Die nächste Ausgabe finden Sie wie gewohnt am nächsten Samstag, 11. Mai in Ihrem Briefkasten oder digital im E-Paper. Die Redaktion wünscht Ihnen ein schönes Auffahrtswochenende.