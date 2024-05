Der Muttertag, so wie er heute begangen wird, hat sich ab 1914 und ausgehend von den Frauenbewegungen in England und den USA etabliert. Laut Wikipedia geht der Muttertag als solcher aber noch viel weiter zurück, als Feiertag zu Ehren von Muttergottheiten sogar bis ins Altertum. Ab den 1860er-Jahren entstanden dann auch in Europa verschiedene Frauenvereine und -bewegungen, die sich für Frauenrechte, bessere Bildungschancen für Mädchen oder für Friedensprojekte engagierten. Rund 30 Jahre später wurde der Internationale Frauenrat gegründet. Dieser trat im Rahmen von internationalen Frauenkongressen unter anderem auch für mehr Anerkennung der Mütter ein.





In der Schweiz waren es hauptsächlich die Unions Chrétiennes de Jeunes Gens de la Suisse romande und die Heilsarmee, welche sich ab 1914 respektive 1917 für die Einführung des Muttertages starkmachten. Aber erst ab den 1920er-Jahren, als die Berufsverbände der Schweizer Floristen, Gärtner- und Konditormeister den Muttertag als ideales Betätigungsfeld für sich entdeckten, entwickelte sich nach und nach das kommerzielle Erfolgsmodell des Muttertags, so wie es heute gang und gäbe ist. Wie auch immer, mit diesem süssen Muttertagskuchen, produziert von Daniela Risch, Gründerin und seit zehn Jahren Inhaberin der Tuortaria Daniela in Sent sowie in fünfter Generation mit dem Bäckereiunternehmen Erni verbandelt, wünschen auch Redaktion und Verlag der EP/PL allen Müttern einen sonntäglichen Freudentag.



Autor: Jon Duschletta, Foto: Daniela Risch, www.tuortaria.ch