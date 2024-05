Rettung: Neue Trägerschaft für die Tessitura Valposchiavo

Per 1. Juni übernimmt der neu gegründete Verein Pro Tessitura die Handweberei in Poschiavo von der bisherigen Genossenschaft Cooperativa Tessitura Valposchiavo. Das haben die Genossenschafter am Mittwoch anlässlich einer ausserordentlichen Versammlung mit grossem Mehr entschieden.