I dà vita in chasa da scoula

Daspö la stà dal 2004 nu vain plü dat scoula a Guarda. Perquai es il possessur da l’immobiglia, il cumün da Scuol, daspö passa trais ons vi da ponderar che far our da l’abitacul. Pel mumaint daja vita illa chasa da scoula – üna part dal stabilimaint vain nempe sanà per far landroura ün büro.