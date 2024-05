Der Anlass stand unter dem Motto «Spotlight On Shining Champions».

Rund 600 Gäste und Medienschaffende waren in der Halle 622 in Zürich-Oerlikon zugegen, um die Saison 2023/24, die eine der erfolgreichsten überhaupt für Swiss-Ski war, Revue passieren zu lassen. Herzstück des Abends stellte derweil die Award-Show dar, in welcher acht Trophäen in fünf verschiedenen Kategorien vergeben wurden. Die Siegerinnen und Sieger lauten wie folgt:

Athletin des Jahres: Lara Gut-Behrami, Ski Alpin

Athlet des Jahres: Marco Odermatt, Ski Alpin

Alpine Rookie des Jahres: Livio Hiltbrand, Ski Alpin

Nordic Rookie des Jahres: Marina Kälin, Langlauf

Freestyle Rookie des Jahres: Fadri Rhyner, Freeski

Hidden Hero Award: Christoph Morandi, Buchhalter

Social Media Award: Nicolas Huber, Snowboard Freestyle

Outstanding Achievement Award: Mathilde Gremaud, Freeski



Mitteilung SwissSki