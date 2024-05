In der Langzeitpflege bricht ein neues Zeitalter an

Ende Mai wird Promulins offiziell eröffnet. Im November folgt Du Lac. Dies nachdem sich bereits 2007 der damalige Kreis Oberengadin mit dem Pflegezukunft befasst hatte. In den Alterszentren in Samedan und St. Moritz hat es Platz für maximal 120 Bewohnerinnen und Bewohner. Mehr in der EP vom 21.5.