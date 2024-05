Nach Protesten von Fahrern und den Teams hat der Giro-Veranstalter eingelenkt und den Start nach Prad am Stilfserjoch (Italien) verlegt. Um 13.58 Uhr soll dort der Start erfolgen. Zuvor wird es in Livigno einen Show-Start mit anschliessendem Autotransfer ins Südtirol geben. Die Fahrer- und Teamvertreter hatten sich bereits am frühen Morgen klar dafür ausgesprochen, bei diesen Bedingungen nicht zu starten. Auf dem 2.498 Meter hohen Umbrailpass hatte es schon früh geschneit, die Abfahrt auf der anderen Seite wäre zu gefährlich gewesen und als auch in Livigno auf 1.915 Meter über Meer zu schneien begann, reagierte die Rennorganisation. Die heutige Giro-Etappe startet somit um 13.58 Uhr in Prad und führt von dort, wie geplant, talabwärts über Meran nach Bozen und dann hinauf ins Grödnertal nach St. Christina in Gröden. Die verkürzte Etappe wird am Schluss rund 124 Kilometer lang sein.