Las duos caricas sun gnüdas vacantas causa la desditta dal rapreschantant da la fracziun da Tarasp, Daniel Stecher, dürant la perioda d’uffizi our da motivs persunals e causa l’elecziun dal rapreschantant da la fracziun da Sent, Chasper Alexander Felix sco nouv manader da las Gestiuns tencnicas dal cumün da Scuol. Sco manader tecnic e collavuratur cumünal nu po el natüralmaing plü esser eir commember da la suprastanza.





Il cumün da Scuol ha publichà l’elecziun substitutiva per la perioda d’uffizi 2023 fin 2026 sülla pagina d’internet. Tenor l’artichel 31 da la constituziun dal cumün da Scuol, vain publichada mincha candidatura inoltrada in scrit il plü tard il prossem di da lavur sülla pagina d’internet e sül sistem digital dal cumün. Fin a Tschinquaisma sun uschè publichadas trais candidaturas per las duos caricas. Per la rapreschantanza da la fracziun da Sent candidescha Seraina Guler. Ella es intant amo sainza concurrenza. Üna tscherna daja invezza per la rapreschantanza da la fracziun da Tarasp: Quia candideschan duos persunas, nempe Iwan Alexander Damerow e Denny Griep. Candidaturas per l’elecziun substitutiva pon gnir inoltradas fin al di da l’elecziun. (nba)