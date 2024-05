Nicht wenige Schweizer Alpendestinationen sind dank ihrer Mineralquellen zu dem geworden, was sie heute sind. So auch das Unterengadin, in dem auf einer Strecke von nur sechs Kilometern beidseits des Inns zwischen Tarasp und Sent rund 20 natürliche Mineral­quellen entspringen. Mit der Eröffnung des Kurhauses am Inn und nahe verschiedener Mineralwasserquellen wurde im Jahr 1864 ein erster Grundstein für den Unterengadiner Tourismus gelegt, gut zehn Jahre später entstand der charakteristische Büvetta-Kuppelbau, die Trinkhalle.





Die goldene Zeit der Trink- und Badekuren ist längst vorbei und durch neue Angebote abgelöst worden. Doch die Quellen sprudeln weiter. Verschiedene signalisierte Rundwege führen zu diesen und informieren die Interessierten. Auf den kommenden Sommer möchte die Tourismusdestination mit zwei neuen Mineralwasser-Erlebnissen den Ursprung des Tourismus wieder besser bekannt machen. Zum einen mit der App «Misteri a Vulpera», welche ins Jahr 1908 und zum Hotel Waldhaus führt. Zum anderen mit einer Mineralwasser-Degustation. Die EP/PL war bei der Lancierung der Angebote dabei. Die Einzelheiten dazu gibt es morgen in der Engadiner Post / Posta Ladina.