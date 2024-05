Die Schweizer stehen nach einem knappen Spiel im Finale der Weltmeisterschaft und spielen heute gegen den Gastgeber Tschechien um den Pokal. Schon in den ersten Minuten des ersten Drittels zeigten die Schweizer eine entschlossene Leistung und spielten vor allem in der gegnerischen Hälfte. Die 2:0-Führung war der verdiente Lohn, bevor es in die erste Pause ging. Im zweiten Drittel werden die Kanadier stärker, lassen den Schweizern nicht mehr so viel Platz und setzen sie unter Druck und erzielen den Anschlusstreffer. Mit 2:1 geht es ins letzte Drittel. Wegen einer Strafe gegen Ambühl kurz vor Schluss spielen die Kanadier in Überzahl und erzielen den Ausgleich. Es kommt zur Verlängerung und zum Penaltyschiessen, welches die Schweizer Hockeynati mit 3:2 für sich entscheidet. Nun wartet im Spiel um Gold Tschechien. Spielbeginn ist heute Sonntag um 20.20 Uhr.