Der regionale Richtplan stützt sich auf übergeordnete Stossrichtungen – unter anderem auf das Raumkonzept Graubünden und den kantonalen Richtplan (KRIP) – und konkretisiert diese stufengerecht.





Das räumliche Konzept in diesem regionalen Richtplan sieht vor, das Angebot schwerpunktmässig im Inten­siverholungsgebiet Corviglia zu verbessern, während in den Intensiverho­lungsgebieten Diavolezza, Lagalb, Muottas Muragl, Zuoz, Alp Languard auf eine Entwicklung verzichtet werden soll. Im Intensiverholungsgebiet Corvatsch ist vorgesehen, das zukünftige Angebot durch ein noch zu erarbeitendes Angebots- und Lenkungskonzept zu konkretisieren. Ein Ausbau in Richtung Hahnensee und Val Roseg soll nicht stattfinden. Im übrigen Regionsgebiet wird vorab die Durchgängigkeit und die Qualität des Angebots gesichert, punktuell verbessert sowie ergänzende niederschwellige Mountainbike-Angebote geschaffen. (staka)