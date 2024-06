Der Findling im St. Moritzer Lärchenwald

Kein Haus, was nach aussen extravagant in Erscheinung tritt, sondern mit der Zeit ganz mit der Landschaft verschmilzt: Das war eine der Vorgaben des Bauherren an die Architektin. Das St. Moritzer Einfamilienhaus «Crap Nair» setzt Akzente. In verschiedener Hinsicht.