Rund 300 Personen fanden am Freitag den Weg in die Turnhalle Promulins in Samedan. Nach über 50 Jahren gab die Musikschule ein Abschlusskonzert. Das knapp zweistündige Programm hatte einiges zu bieten. «Die Turnhalle hat vielleicht nicht die beste Akustik, aber unsere Schülerinnen und Schüler werden den Raum mit Musik verzaubern», sagte Reto Caflisch, Präsident der Musikschule Oberengadin, und er sollte recht behalten. Ein Ohren- und Augenschmaus jagte den nächsten. So war ein gemischtes Trompetenensemble, bestehend aus Musikschülern aus dem Oberengadin und der Musikschule Epan, ebenso ein Highlight wie die Balletttänzerinnen. Der Kinderchor des Projekts Pro Grigione oder die jungen Talente aus der Ukraine sorgten für eine wunderbare Stimmung in der Halle, in der sonst Fussball gespielt wird. An Instrumenten war alles dabei, was die Musikschule zu bieten hat. Gitarren, Querflöten, Geigen oder Blas- und Holzinstrumente erfüllten die Halle mit Freude, die auch auf das Publikum übersprang.