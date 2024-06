Geschichten über Lärm des «literarischen Schelms»

Am Donnerstag fand in St. Moritz in der Dokumentationsbibliothek die Präsentation des Buches «Grandhotels, Risotto und Bomben» von Mathias Gredig statt. Das Buch handelt vom Futurismus, von Geräuschmusik, Aufbruch und Tod und wurde von der Autorin und Schauspielerin Selma Mahlknecht vorgestellt.