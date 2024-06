An vier Arbeitsplätzen werden die Kinder über die Gefahren aufgeklärt. So können sie in einem «Wohnhaus» Objekte suchen, welche eine potentiell hohe Brandgefahr aufweisen. Weiter wird ihnen gezeigt, welche Folgen unsachgemäss entsorgte Batterien haben können oder was passiert, wenn ein Fettbrand mit Wasser gelöscht wird. An zwei Posten werden die Kinder von Feuerwehrleuten mit verschiedenen Situationen rund um die Gefahr Wasser vertraut gemacht. Sie lernen, wie man mit Sandsäcken und Holzplanken Wasser umleitet, um zu verhindern, dass Gebäude geflutet werden, und können selbst in die Rolle von Feuerwehrleuten schlüpfen und unter schwierigen Bedingungen Wasser transportieren, Feuer löschen sowie Personen und Tiere retten.





Die GVG organisiert den Anlass zusammen mit der Rhätischen Bahn sowie mit Unterstützung von Feuerwehrleuten aus dem ganzen Kanton. Alle Kosten für Reise, Verpflegung, Instruktion und Dokumentation werden übernommen.

GVG