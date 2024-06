Seeuferreinigung am Silsersee

Am vergangenen Samstag fand die alljährliche Uferreinigung am Silsersee statt. Rund 25 engagierte Vereinsmitglieder nahmen an diesem Anlass teil, um das Seeufer von Abfall und Unrat zu säubern. Zudem wurde die Initiative Elektromotoren ins Leben gerufen.