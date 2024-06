In jeder Grossauflage der Engadiner Post / Posta Ladina präsentieren wir Ihnen ein neues KI-Bild, welches allein durch Ihre Rückmeldungen zu einem bestimmten Thema generiert wird. Vor zwei Wochen wollten wir von Ihnen wissen, welcher Ihr Kraftort im Engadin ist. Das nächste KI-Bild erscheint am 26. Juni. Dafür möchten wir von Ihnen wissen, was Ihnen vom ersten Halbjahr des Jahres 2024 geblieben ist. Welche Momente haben Ihnen besonders gefallen? Welche Veranstaltungen möchten Sie in Zukunft wieder besuchen? Schreiben Sie es in die Kommentare.