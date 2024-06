Die durchdachte und authentische Inszenierung der Geschichte und Tradition des Hauses war besonders relevant für den Entscheid, schreibt die Jury in ihrer Mediennmitteilung. Das Hotel Waldhaus wurde laut der Jury über Jahrzehnte zum eigentlichen «Hotspot» der Kulturszene, indem hier klassische Konzerte, Jazz, literarische und philosophische Anlässe auf höchstem Niveau zelebriert werden. Es ist eines der wenigen Hotels in Europa, das noch ein Salon-Orchester beschäftigt.

«Alte Schule», aber neuzeitlich, authentisch und kunstvoll interpretiert, so könnte das Motto des Hauses lauten. «Die Dietrichs ziehen ihr Konzept und ihre Hotel-Philosophie konsequent und engagiert durch. Sie tun dies mit Herzblut und hoher Professionalität», so die Jury.





Vorbildliche Gastgeber und Arbeitgeber

Die Gäste werden persönlich von Mitgliedern der Familie begrüsst und verabschiedet. Die Mitarbeitenden werden gefördert und erleben «aufrichtige Wertschätzung». Viele Mitarbeitende arbeiten seit Jahrzehnten im Waldhaus. Zwischen der Inhaberfamilie und dem Waldhaus-Team herrsche eine natürliche, äusserst respektvolle Beziehung.



Das Hotel setzt bewusst nicht auf materiellen Luxus

Luxus wird im Hotel Waldhaus anders definiert als in den meisten 5-Sterne-Häusern in der Schweiz. Claudio und Patrick Dietrich sind sich bewusst: «Der wahrscheinlich grösste Luxus ist die Lage in der einmaligen Natur und die Entschleunigung».

Luxus im Waldhaus bestehe aus menschlichen Kontakten, Beziehungen, dem persönlichen Service und dem Engagement für den Gast. Die üblichen Luxus-Brands findet man im Waldhaus nicht. «Die Waldhaus-Gäste definieren sich nicht über teure Autos, Uhren und exklusivste Mode. Eher über Beethoven und Mozart, Nietzsche und Schopenhauer», sagt die Jury.



Hotel Waldhaus Sils-Maria

Das Waldhaus in Sils-Maria gilt als Ikone der Schweizer Hoteltradition. In der Seenlandschaft des Engadins thront das legendäre Hotel an erhöhter Lage.





Das Waldhaus wurde am 15. Juni 1908 von Josef Giger (1847–1921) und Amalie Giger-Nigg (1849–1924) gegründet. Ihnen folgten ihre Tochter mit deren Mann, Helen und Oskar Kienberger. Sie wiederum übergaben den Stab Rolf Kienberger (1917–1994) und seiner Frau Rita (1926–2006). Ab 1977 lag die Verantwortung 33 Jahre lang bei Maria und Felix Dietrich-Kienberger, zunächst noch mit den Eltern, ab 1989 dann mit Marias Bruder Urs Kienberger.

Seit Sommer 2010 hat mit den Brüdern Claudio und Patrick Dietrich bereits die fünfte Generation das Sagen. Claudio Dietrich ist hauptverantwortlich für die Führung des operativen und administrativen Betriebs. Patrick Dietrich hat die Hauptverantwortung für die Gästebetreuung. Als reiner Familienbetrieb gibt es keine aussenstehenden Teilhaber und Direktoren. Das Hotel verfügt über 140 Zimmer und Suiten.



Über Claudio und Patrick Dietrich

Claudio Dietrich begann seine Karriere mit der Kochlehre im Hotel Margna in Sils-Baselgia. Als Koch arbeitete er unter anderem bei Anton Mosimann in London. Der heute 47-Jährige absolvierte die Hotelfachschule Lausanne, arbeitete in Taiwan, Frankreich und der Schweiz, so im Badrutt's Palace und für die Fluggesellschaft Swiss. Claudio ist verheiratet mit Cornelia Dietrich-Ryser, die im Waldhaus das Marketing leitet.



Patrick Dietrich ist mit 29 im Waldhaus eingestiegen. Nach seiner Lehre als Koch arbeitete er als solcher im Rathauskeller in Zug. Er hat die Schweizer Hotelfachschule in Luzern absolviert und in führenden Hotels im In- und Ausland gearbeitet. Verheiratet ist der 43-Jährige mit Ursina Dietrich – gemeinsam leben sie mit ihren drei Kindern neben dem Hotel.



Medienmitteilung HotellerieSuisse