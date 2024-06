In venderdi ha cumanzà la Festa da tir chantunala in Engiadina e las valladas dal Süd. Dürant las prosmas trais fins d’eivna rivan passa 8000 tregantas e tregants in Engiadina a trar il program da festa in 15 differents implants da tir. Quels ...

