Nicht zuletzt auch als Beitrag an die Idee des Intendanten der Opera Engiadina, Claudio Danuser, Oper an die nächste Generation weiterzugeben, Opern näher ans heimische Publikum zu bringen und allfällige Hemmschwellen abzubauen.





Dies schafften junge Solistinnen und Solisten, Sängerinnen und Sänger mit einem reichhaltigen und anspruchsvollen Programm auf beeindruckende Art und Weise. Beispielsweise sang der Kinderchor «Voci in Progress» der Civica Scuola di Musica di Chiavenna unter der Leitung von Noemi Ciapponi und verstärkt mit Kindern aus Sils «Choeur des gamins» aus Georges Bizets «Carmen». Musikalisch begleitet wurde der Kinderchor durch den S-chanfer Simon Gabriel an der Trompete und Alena Sojer am Klavier. Die Sopranistin und Musicalsängerin Flurina Danuser, die Tochter von Claudio Danuser, sang unter anderem im Duett «Papagena/Papageno» aus Wolfgang Amadeus Mozarts «Zauberflöte», im «Les Contes d’Hoffmann» von Jacques Offenbach oder im Stück «Summertime» aus George Gershwins «Porgy and Bess». Simon Gabriel seinerseits brillierte zusammen mit Pianistin Alena Sojer auch im Stück «Caprice brillante für Trompete und Klavier» von Herbert L. Clarke.





Robert Dätwyler ist Pianist und nahm in seiner Zeit im Gymnasium bei Claudio Danuser Gesangsunterricht. Er präsentierte an Klavier und Gesangs­mikro­fon seinen eigens für das Familienkonzert der Opera Giuvna geschrie­benes Song «Opera» gleich selbst. Das Konzert der Opera Giuvna schloss mit dem Stück «Wenn ich tanzen will» von Sylvester Levay. Neben Simon Gabriel an der Trompete und Alena Sojer am Klavier sangen Flurina Danuser, Sarina Weber, Robert Dätwyler und Michael Stern das Quartett. Stern und Weber hatten als Solisten auch in der Oper «Gianni Schicchi – Il tribunel» der Opera Engiadina mitgewirkt.



Autor: Jon Duschletta, Foto: Claudio Danuser