Asa Hendry guadogna cun ir nouvas vias

In sonda saira es gnü surdat illa Chesa Planta a Zuoz il «premi travers 2024» ad Asa Hendry per «Bab, siu archiv ed jeu». Il toc da teater raquinta da traumas intergeneraziunals ill’agricultura, i va eir per temas sco identità ed individualità.