Perfekte Bedingungen für einen Treffer ins Schwarze

Während drei Wochenenden findet das kantonale Schützenfest auf 15 verschiedenen Schiessanlagen in Südbünden statt. Eine davon ist in Sielva in der Val Müstair. Hier werden die Resultate noch von Hand erfasst und an das Rechenzentrum übermittelt.