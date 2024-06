Gregor Stähli, Geschäftsführer der weltweit einzigen Natureisbobbahn, überzeugte mit seiner Präsentation die Stimmberechtigten, und die Schweiz erhielt den Zuschlag gegen die Konkurrenz aus Österreich. Somit wird der Olympia Bob Run St. Moritz - Celerina die Bob, Skeleton und Para Sport Weltmeisterschaften im Jahr 2028 ausrichten. Dieses Jahr ist besonders bedeutsam für den Bob- und Skeletonsport, da 2028 nicht nur das 100-jährige Jubiläum der Olympischen Spiele im Engadin, sondern auch das 125-jährige Jubiläum des Beginns des ersten Bahnbaus des Olympia Bob Runs im Herbst 1903 gefeiert wird. Die Schweizer Delegation äusserte ihre Freude über die Entscheidung: «Wir sind begeistert, dass wir in einem so geschichtsträchtigen Jahr die inklusiven Weltmeisterschaften ausrichten dürfen. Wir werden Athleten, Betreuern, Fans und Besuchern ein unvergessliches Event an der Geburtsstätte des Bob- und Skeletonsports bieten. Unser herzlicher Dank gilt allen, die für uns gestimmt und uns unterstützt haben.»



Medienmitteilung Olympia Bobrun St.Moritz - Celerina