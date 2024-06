La Cumbricula sagt Konzert in Ftan ab

Das heutige Konzert des Engadiner Vokalensembles La Cumbricula in Ftan wurde infolge eines Todesfalls abgesagt. Das Konzert am Sonntag um 18 Uhr in der Kirche Bel Taimpel in Celerina findet hingegen statt. La Cumbricula feiert heuer ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum.