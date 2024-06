Die Züge verkehren zwischen St. Moritz und Pontresina sowie zwischen Tirano und Ospizio Bernina. Zwischen Pontresina und Poschiavo verkehren Bahnersatzbusse. Die Bernina Express Züge fallen am Samstag 22. Juni ersatzlos aus. Die Durchführung der Bernina Express Fahrten am Sonntag ist in Prüfung.

Für die Kunden der Bündner Güterbahn werden individuell Lösungen gesucht.

Reisende werden gebeten, mehr Reisezeit einzuplanen.

Die nächste Information erfolgt bei Änderung der Situation.



Mitteilung RhB