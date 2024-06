Die 133 Stimmberechtigten der Gemeinde Sils hatten an der Gemeindeversammlung vom vergangenen Freitag über drei wesentliche Traktanden zu befinden. Die Teilrevision des kommunalen Zweitwohnungsgesetzes (kZWG) wurde mit 111 Nein-Stimmen abgelehnt. Dem Antrag des Gemeindevorstandes für einen Nachtragskredit zur Finanzierung des Spitals Oberengadin des Stiftungsrates der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO) in der Höhe von CHF 185'500.00 wurde mit 128 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme bei zwei Enthaltungen zugestimmt. Die Jahresrechnung 2023 und die Zuweisung des Ertragsüberschusses von 166'980.57 Franken an das Eigenkapital wurde mit 81 Ja-Stimmen genehmigt. (ep)