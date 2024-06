Die Idee zur Tavolata entstand vor über zehn Jahren an einem geselligen Abend in St. Moritz. Warum nicht an einer langen Holztafel in der Fussgängerzone Menschen zusammenbringen und mit Wein und feinen Speisen verköstigen? Ein beherztes Team rund um den Initianten Thomas Kriemler machte Nägel mit Köpfen und führte im Sommer 2011 erstmals eine Tavolata durch. Lange Arventische wurden aufgestellt, lokale Hotels als gastronomische Partner an Bord geholt, helfende Hände gesucht und musikalische Unterhaltung organisiert. Daraus formte sich Sommer für Sommer ein unvergleichbarer Event, der sich stetig weiterentwickelte und neue Highlights bot. Einheimische und Gäste aus aller Welt kamen im Dorfkern von St. Moritz zusammen, um ein fröhliches Miteinander vor alpiner Bergkulisse zu zelebrieren. An der Jubiläumsausgabe «10 Jahre Tavolata St. Moritz» wurden im Sommer 2022 bemerkenswerte 10 000 Besucherinnen und Besucher gezählt.

Möglich wurde dieser Anlass nicht zuletzt dank der grosszügigen finanziellen Unterstützung privater Donatoren, wie auch der Gemeinde St. Moritz. Das grosse Engagement der Vereinsmitglieder war immer ehrenamtlich, ebenso der Einsatz der unzähligen «Helping Hands». Schon im Sommer 2023, wie auch dieses Jahr ist es leider nicht möglich, genügend Helferinnen und Helfer zu finden, die für mehrere Tage zugunsten des Anlasses im Einsatz stehen. Die Tavolata von Grund auf neu zu strukturieren und für die Zukunft gesund aufstellen, ist nun unser Ziel. Dazu gehört auch ein attraktives Rahmenprogramm mit Pop-up-Dinners, Workshops und Plattformen für Nachwuchs- und lokale Talente. Die Tavolata am Sonntag möchten wir als Herzstück bewahren. Das gemeinsame, verbindende Essen an einer langen Arven-Holztafel.





Thomas Kriemler OK Chef Tavolata