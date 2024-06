An der gestrigen Gemeindeversammlung in Pontresina wurden alle Traktanden angenommen. Die Totalrevision der Gemeindeverfassung, die 2011 letztmals revidiert wurde, kommt diesen Herbst an die Urne. Die Gemeindeverfassung soll schlanker werden, der Gemeindevorstand soll in Zukunft nur noch aus 5 und nicht wie heute aus 7 Mitgliedern bestehen. Zudem sollen wichtige Geschäfte wie das Steuer-, Bau- und Polizeigesetz auf Antrag aus der Versammlung an der Urne entschieden werden. Abgelehnt wurde hingegen der Antrag des Gemeindevorstandes, dass auch Einwohnerinnen und Einwohner mit einer Aufenthaltsbewilligung C in der Gemeindepolitik mitbestimmen können.

Die Jahresrechnung mit einem Gewinn von 1,6 Millionen Franken und der Nachtragskredit von 563'000 Franken zur Finanzierung des Spitals Oberengadin fanden bei den 127 anwesenden Stimmberechtigten eine klare Mehrheit.