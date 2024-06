Engadiner Erfolge am Trimmister Cup

Am Samstag, 22. Juni, nahm ein Team des Vereins Kyokushin Karate Engadin am Trimmister Cup in Chur teil. An diesem mittlerweile grössten Turnier der Schweiz nahmen 500 Kämpfer aus der ganzen Welt teil. Das Engadiner Team brachte insgesamt fünf Trophäen mit nach Hause.