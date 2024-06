Über 430 Sportlerinnen und Sportler sind am Samstag, 29. Juli, im Sportzentrum Mulets in Silvaplana an den Start gegangen und haben sich in Zweierteams der Herausforderung gestellt. Der Ötillö Swimrun Engadin führt durch die Oberengadiner Bergwelt von Silvaplana nach Maloja und zurück. Abwechselnd sind 9 Schwimm- und 10 Laufstrecken zu bewältigen - gelaufen wird im Neoprenanzug, geschwommen in Laufschuhen. Ob Profi, Hobbysportler oder Einsteiger in diese Extremsportart, mit den verschiedenen Distanzen «World Series», «Sprint» oder «Experience» ist für jeden etwas dabei. Auch wenn das Wetter am Samstag vor allem für die Laufstrecke ideal war, erwartete die Teilnehmenden in den Oberengadiner Seen eine kühle Wassertemperatur von 10 bis 14 Grad.