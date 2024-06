Die Brassweek Samedan ist aus dem Samedner Frühsommer nicht mehr wegzudenken. Auch dieses Jahr erwarten wir Teilnehmende aus der ganzen Welt. Und die Liste der Dozentinnen und Dozenten liest sich einmal mehr wie das «Who is who» der Brass-Szene. Musikstudierende nutzen die Woche gerne für den letzten Schliff vor wichtigen Prüfungen, Wettbewerben oder Konzerten, ambitionierte Amateure nutzen die professio­nelle Atmosphäre, um sich zu verbessern.





Wie immer werden renommierte Dozentinnen und Dozenten die Teilnehmenden unterrichten. Neben den Dozenten, die schon seit vielen Jahren nach Samedan kommen, sind Gabor Tarkövi (Trompete), Thomas Brunmayr (Tuba) und Glenn van Looy (Euphonium) nach einer kurzen Pause wieder mit dabei. Neu im Team sind unter anderem Stefan Ambrosius (Tuba) sowie Fabian Kerber (Posaune).





Die Konzertwoche wird am Sonntag, 30. Juni, auf dem Dorfplatz von Samedan eröffnet. Es spielt das Grosse Freiburger Blechbläserensemble mit Fabrice Millischer (Posaune) als Solist. Am Dienstag, dem 2. Juli, erwartet uns ein «Feuerwerk der Trompeten» mit unseren Dozenten Laura Vukobratovic, Frits Damrow und Gabor Tarkövi, begleitet von Simone Vebber (Orgel) und Akiko Nikami (Klavier). Um 22.23 Uhr beginnt traditionell die Jazz Night mit Benny Brown & Band. Weiter geht es am Mittwoch, 3. Juli, mit einem weiteren Dozentenkon­zert: Louise Pollock, David Bruchez, Edgar Manyak und Fabrice Millischer (Posaunen), Antonella Lalli (Gesang) sowie Elena Vartikian (Klavier). Am Donnerstagabend findet auf dem Dorfplatz wieder das Brassweek-Fest mit Southbrass statt.





Bei schönem Wetter findet am Freitagabend, dem 5. Juli das Schlusskon­zert mit allen Teilnehmenden und Dozenten auf dem Dorfplatz in Samedan statt. Bei schlechtem Wetter in der Arena Promulins.

Medienmitteilung Brassweek