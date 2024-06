Über 95 Interessierte haben sich für die diesjährige Brassweek in Samedan angemeldet. «Das ist ein Teilnehmerrekord. Erstmals müssen wir eine Warteliste führen», sagt Reto Caflisch vom Organisationskomitee. Normalerweise hätten 80 Musikantinnen und Musikanten Platz. «Dank flexibler Lösungen konnten schliesslich sechs zusätzliche Plätze vergeben werden», so Reto Caflisch weiter. Und OK-Präsident Jan Schultsz strahlte bei seiner Ansprache in der reformierten Kirche Samedan anlässlich des Konzerts des grossen Freiburger Blechbläserensembles unter der Leitung von Thomas Brunmayr über das ganze Gesicht. «Auch dieses Jahr dürfen wir Musikerinnen und Musiker aus 25 Nationen sowie bekannte und neue Dozenten an der Brassweek begrüssen»

Bereits am kommenden Dienstag geht es mit den Konzerten weiter. Das genaue Programm und die Spielorte sind unter www.brassweek.com zu finden.