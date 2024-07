Der Lichtspur folgend durch die «La Tuor»

Eintauchen in Licht und Schatten als integraler Bestandteil der Engadiner Baukultur und im Kontext dieser. Ermöglicht wird dies durch die kürzlich eröffnete Jahresausstellung «Engadiner Baukultur – ein Lichtblick» in der «La Tuor» in Samedan.