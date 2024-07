Muntagnas e draguns chi ardan

Cul Burning Mountain a Zernez nun ha insè be adüna lö ün festival da musica electronica. Sülla prada vers Susch vain minch’on inscenà ün oter muond. Uschè han chattà quist on var 6000 persunas lur via a Zernez per sotar, star da cumpagnia e celebrar il fö dürant la plü gronda festa in Engiadina.