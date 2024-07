In Pontresina herrscht explizite Wohnungsnot

Am Dienstagabend hat sich in Pontresina die Stiftung Fundaziun da Puntraschigna mitsamt ihren Zielen der Öffentlichkeit vorgestellt. Auch die Studie zur Wohnraumanalyse war Thema. Das Fazit: In Sachen Wohnraumförderung für Einheimische besteht dringender Handlungsbedarf.